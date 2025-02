Servidores de Caucaia deflagram greve geral e paralisam atividades nesta sexta

Foto: Divulgação/Comunicação/SINDSEP Greve geral foi definida em assembleia realizada nesta terça-feira, 4, na Praça da Igreja Matriz

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (SINDSEP) deflagrou nesta terça-feira, 4, greve geral de diversas categorias, com paralisação de atividades prevista para esta sexta-feira, 7. Mobilização ocorre após a Câmara Municipal aprovar uma série de alterações previdenciárias e o reajuste de professores de forma escalonada.

A decisão foi definida em assembleia realizada nesta terça-feira, 4, na Praça da Igreja Matriz. Segundo servidores, a reforma aprovada semana passada pela Câmara Municipal de Caucaia “dificulta o acesso à aposentadoria”, aumentando idade mínima geral para aposentadoria de 60 para 65 anos para homens e de 55 para 62 anos para mulheres.

Segundo a presidente do SINDSEP, Maria Santos, greve conta com servidores de todas as secretarias e órgãos públicos e cumprirá exigência legal de 72 horas para a paralisação geral. “A partir de hoje, o prefeito tem 72 horas para estar convocando a gente para o diálogo. Caso não tenha, já está mantida a greve geral, iniciando na sexta-feira”, diz.

“Nós tivemos servidores de todas as secretarias e órgãos públicos. Será mantido em 30% (do pessoal) os serviços essenciais, como saúde e segurança (...) amanhã os professores irão as escolas, informam os alunos, conversam com os pais, mas na sexta-feira as ruas nos esperam”, continua a dirigente sindical.

Além da questão da idade mínima, os servidores questionam o aumento de alíquotas para as contribuições previdenciárias dos servidores, inclusive de aposentados e pensionistas. Segundo o SINDSEP, reforma foi aprovada sem qualquer diálogo ou comunicação as categorias, com parte dos vereadores sequer sabendo informar o teor das medidas.

Prefeitura de Caucaia "lamenta" decisão

Em nota, a Prefeitura de Caucaia disse “lamentar” a decisão de servidores, desgastando que a deflagração da greve ocorreu “antes mesmo” de sindicatos “abrirem diálogo com a gestão ou de esgotarem possibilidades de acordo”. Apesar do protesto, a gestão afirma que irá criar uma comissão permanente de negociação com as categorias.

“A decisão pela greve acontece em um momento de grandes desafios para o Município, que enfrenta um cenário de profundo desequilíbrio financeiro, herdado da gestão anterior, com dívidas de quase R$ 700 milhões”, diz nota da Prefeitura de Caucaia. Além disso, a gestão disse que mudança previdenciária aprovada semana passada foi “difícil, mas necessária”.



“O Município busca garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário e assegurar que os servidores - atuais e futuros - possam se aposentar com segurança. Além disso, a mudança é essencial para enfrentar dívidas previdenciárias deixadas pela gestão passada e evitar um colapso no sistema. Para se ter uma ideia do caos financeiro, hoje o IPM só tem recursos suficientes para pagar aposentadorias e pensões pelos próximos três meses”, diz.