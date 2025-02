Após disputa eleitoral e licença, André Fernandes retoma trabalhos na Câmara

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados O deputado federal André Fernandes (PL)

Afastado das atividades legislativas desde o final do período eleitoral no ano passado, o deputado André Fernandes (PL) retomou nesta quarta-feira, 5, atividades na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pelo próprio Fernandes em vídeo nas redes sociais.

“Retomando os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados”, diz o parlamentar, em vídeo divulgado no stories do Instagram. Nas imagens, Fernandes registra presença no plenário com a legenda "Finalmente de volta ao mandato!".



Candidato a prefeito de Fortaleza em 2024, o deputado chegou a liderar o primeiro turno da disputa, mas acabou sendo derrotado por Evandro Leitão (PT). Depois da eleição, o parlamentar seguiu em licença por interesse particular que durou até janeiro deste ano, período que coincidiu em parte com o recesso do Legislativo.