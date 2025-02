Bell Marques pode ganhar título de cidadão cearense: "Forte relação com o povo"

Foto: AURELIO ALVES FORTALEZA CE, BRASIL, 23.07.22 Fortal 2022 - Bel Marques (Foto Aurelio Alves)

O deputado Missias do MST (PT) protocolou nesta quinta-feira, 6, projeto na Assembleia Legislativa que concede o título de cidadão cearense ao cantor, compositor e instrumentista Washington Bell Marques da Silva – o Bell Marques.

Natural de Salvador, o músico baiano é presença constante em shows e festivais em Fortaleza.

"O cantor promove, com seu carisma inigualável e sua voz inconfundível, o ritmo dito 'axé music’ tanto aqui no Ceará como por todos os locais por onde passa", justifica. Na matéria, o deputado ainda destaca relação "forte, longa e duradoura" do cantor com o Ceará.

"Tendo em vista que ajudou a criar as chamadas micaretas (carnavais fora de época) como é o caso do Fortale, que já está em sua 31ª edição e contou com a presença de Bell Marques em todas estas, seja com a banda Chiclete com Banana ou em carreira solo, mostrando sua forte relação com o povo cearense".