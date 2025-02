Cid bagunça o que já está bagunçado

Foto: Guilherme Gonsalves / O POVO Senador Cid Gomes em evento de filiação de deputados ao PSB Ceará

.

O senador Cid Gomes (PSB) confirmou nesta sexta-feira, 7, retorno ao centro das articulações políticas do Ceará, com a filiação de doze deputados estaduais ao PSB. Com direito a presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do governador Elmano de Freitas (PT), o evento não apenas oficializou as migrações, como também deixou clara a liderança de Cid sobre o bloco.

No melhor estilo Ferreira Gomes, o evento foi também recheado de declarações de peso, com o senador chegando a lançar o deputado Júnior Mano (PSB) como candidato ao Senado. Lançada em momento de grande indefinição sobre a chapa governista em 2026, a fala incendiou os bastidores da política local, deixando claro que o arranjo da eleição pode ser mais complexo que o esperado.

Sem pressa

Coincidência ou não, o apoio de Cid Gomes a Júnior Mano foi declarado pouco mais de uma semana após Elmano rejeitar, em conversa com jornalistas, qualquer antecipação do debate sobre o Senado em 2026.

Dor de cabeça

"Se isso não vai ser resolvido agora em 2025, então para que eu vou antecipar essa discussão para agora? Sabendo que ela só vai gerar conflito na nossa base?", questionou Elmano. Cid, pelo visto, não vê o mesmo problema.

De olho

O motivo do receio de Elmano é claro, uma vez que diversos atores da política local - como José Guimarães (PT), Domingos Filho (PSD), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB) - não escondem interesse pelo Senado.

Estratégia

De um jeito ou de outro, fala de Cid acaba jogando "lenha na fogueira" no debate sobre a chapa governista de 2026. Tudo dentro da estratégia do senador de olho em reafirmar o PSB como aliado principal do PT no Estado.

Cúpula

A Sefaz do Ceará terá representante na nova Mesa Diretora do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), com o secretário Fabrízio Gomes como 2º vice-presidente do grupo.

Varejo

A Ancar Ivanhoe, uma das maiores gestoras de shoppings no Brasil, realiza em 18 de fevereiro no Senac Aldeota o 6º Pós-NRF Ancar, evento que reúne lojistas e especialistas para avaliar as principais tendências do setor.

Foto: FERNANDA BARROS ANTES adversários, Wagner e Roberto Cláudio querem se juntar a André Fernandes para formar bloco de oposição

Oposição alinhada na Alece

União entre André Fernandes (PL), Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União) na eleição de 2024 em Fortaleza parece já estar tendo repercussão também nas bancadas ligadas aos líderes da oposição na Assembleia Legislativa.

Chumbo vai

Na última semana, chamou a atenção o alinhamento entre deputados como Cláudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Carmelo Neto (PL), que se revezaram na tribuna em críticas aos governos do PT.

Chumbo vem

Entre as pautas mais comuns, números da segurança do Estado e questionamentos à situação fiscal do Abolição. Ou seja, Elmano é hoje o alvo central do grupo. Defesa ficou por conta dos petistas Guilherme Sampaio e De Assis Diniz.

Horizontais

A Rede ICC Saúde, com mais de 80 anos de atuação em oncologia, tornou-se integrante da Aliança Nacional para Eliminação do Câncer de Colo de Útero. /// Aliança busca ampliar a vacinação contra o HPV e o acesso ao tratamento desse câncer, com o ICC já tendo inclusive realizado ação por essa imunização em Paracuru.