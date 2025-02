Gestão Evandro anuncia índice de reajuste de servidores até esta terça-feira

Foto: Divulgação/Silvio Mota/Sindifort Entidades ligadas a servidores públicos tiveram reunião com a Sepog nesta segunda-feira

A gestão Evandro Leitão (PT) deve encaminhar qual será a proposta de índice de reajuste salarial para servidores municipais de Fortaleza até a tarde desta terça-feira, 11. O prazo foi anunciado pela secretária de Planejamento, Gestão e Orçamento (Sepog), Carolina Monteiro, em reunião entre a pasta e entidades de servidores nesta segunda-feira.

No encontro, a secretária também anunciou que haverá reajuste salarial e que o pagamento será retroativo à data base dos servidores, 1º de janeiro. Por conta do anúncio, sindicatos de diversas categorias já estão convocando uma assembleia geral para esta quarta-feira, 12, para avaliar a proposta que será apresentada pela gestão.

Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) e demais entidades que compõem a Frente Sindical das Entidades Representativas dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Fortaleza (Fersep-For).

“A reunião foi produtiva. Tivemos respostas não definitivas, mas concretas, de que não ficaremos sem reajuste este ano, que esse reajuste será retroativo a janeiro, que pisos serão cumpridos e que o prefeito deverá estar fechando essa questão ainda nesta semana”, diz o presidente do Sindifort.

Além de reajuste geral no percentual de 12,84%, as entidades cobram uma série de outros pontos da gestão, incluindo a realização de concursos públicos, aumento do auxílio refeição e a apresentação de um calendário de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs) de categorias municipais.