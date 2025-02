Bella chama indicação de Catanho de "aparelhamento" e é rebatida por sete colegas

Foto: Reprodução/YouTube CMFor Vereadora Bella Carmelo se opôs à requerimento e atitude acabou irritando outros parlamentares na Câmara

A vereadora Bella Carmelo (PL) se envolveu em bate boca com uma série de colegas nesta terça-feira, 11, durante sessão da Câmara Municipal de Fortaleza. A discussão ocorreu após a parlamentar contestar requerimento em votação na Casa que parabeniza o jornalista Waldemir Catanho (PT) por sua recente posse como superintendente do Detran-CE.

Ex-secretário das gestões Luizianne Lins (PT) na Prefeitura de Fortaleza e de Elmano de Freitas (PT) no Governo do Estado, Catanho foi candidato à Prefeitura de Caucaia na eleição do ano passado. Derrotado por Naumi Amorim (PSD) no segundo turno, ele acabou voltando para o governo Elmano e recebendo a indicação para o Detran.

“Catanho não tem pré-qualificação nenhuma para assumir o Detran. Mas isso realmente não importa, o que importa para o PT é a indicação política”, disse a vereadora, que também criticou indicações de outros políticos que perderam eleições para a gestão Evandro Leitão (PT), como o atual secretário da Regional 2, George Lima (Solidariedade).

A fala de Bella Carmelo, no entanto, provocou uma forte reação no Legislativo de Fortaleza, com pelo menos sete vereadores saindo em defesa da indicação do petista. “Nunca tive nem relação política com ele, mas talvez seja o maior articulador político da história de Fortaleza”, destacou Bruno Mesquita (PSD), líder do governo na Casa.

A defesa mais incisiva acabou vindo pela vereadora Mari Lacerda (PT), que ironizou críticas da colega e ressaltou a relação dela com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Qual era a qualificação do Pazuello (ex-ministro da Saúde)? De um monte de coronéis, generais, que foram assumir cargos nessa gestão? Nessa época a falta de qualificação não incomodava”.