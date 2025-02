Advogados Inocêncio e Marcelo Uchôa são homenageados pela Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal/Marcelo Uchôa Advogados trabalhistas Inocêncio e Marcelo Uchôa possuem longo histórico de defesa dos direitos humanos

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza às 18h desta quinta-feira, 13, sessão solene de entrega de homenagens para os advogados Inocêncio Uchôa e Marcelo Uchôa – pai e filho, respectivamente – por contribuições de ambos na defesa dos Direitos Humanos.

Natural de Aracati, Inocêncio receberá o título de cidadão fortalezense. Já Marcelo será agraciado com a Medalha do Mérito Judiciário Municipal José de Albuquerque Rocha. A cerimônia ocorre no plenário da Casa e foi proposta pela vereadora Adriana Almeida (PT).

Juiz do Trabalho aposentado, Inocêncio Uchôa atua hoje como advogado e tem longo histórico de militância na área trabalhista e de moradia popular. Integrante do movimento estudantil na “Geração 68”, foi perseguido e preso pela ditadura militar, vivendo mais de uma década na clandestinidade ao lado de sua esposa, a médica Ângela Uchôa.

Entre diversas outras posições, foi membro suplente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do primeiro governo Lula (PT) e controlador do município de Fortaleza na gestão Luizianne Lins (PT). Da Câmara Municipal de Fortaleza, já recebeu outras condecorações, como a Medalha Boticário Ferreira.

Nascido durante a clandestinidade política dos pais no Rio de Janeiro, Marcelo Uchôa seguiu rumo parecido ao do pai, atuando hoje como Conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e como presidente da Comissão da Memória, Verdade, Justiça e Defesa da Democracia da OAB-CE.

Mestre e doutor em Direito Constitucional pela Unifor, Marcelo concluiu especialização em Direito do Trabalho na Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gestão Empresarial pela mesma instituição e pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca. Foi professor de Direito Internacional Público da Unifor por quase duas décadas.

“Inocêncio e Marcelo Uchôa são exemplos de resistência, compromisso com a justiça e defesa intransigente da democracia. Essa solenidade é um reconhecimento mais do que merecido pelo legado que ambos construíram”, destaca Adriana Almeida, autora das homenagens