Evandro revoga decreto de Sarto que dificultava afastamento de dirigentes sindicais

Foto: Divulgação/Silvio Mota/Sindifort Entidades ligadas a servidores públicos tiveram reunião com a Sepog nesta segunda-feira

O prefeito Evandro Leitão (PT) revogou nesta semana decreto da gestão José Sarto (PDT) que dificultava o afastamento de servidores públicos municipais eleitos para mandatos na diretoria de entidades sindicais em Fortaleza. A revogação do texto era um dos pontos da agenda de reivindicações de categorias municipais para a campanha salarial deste ano.

No novo decreto, Evandro justifica a decisão pela "necessidade de promover a adequação normativa e a revogação de atos administrativos que tenham cumprido sua finalidade, tornando-se incompatíveis com o interesse público ou superados por novas diretrizes". Determinação foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira.

Segundo dirigentes sindicais ouvidos pela coluna, decreto de José Sarto criava uma série de exigências adicionais para a concessão do afastamento, o que acabava, na prática, dificultando o processo. A revogação do texto foi inclusive incluída em documento apresentado ao prefeito no início das negociações da campanha salarial 2025.



Com relação aos outros pontos de reivindicação, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) ainda aguarda resposta da gestão Evandro sobre o índice geral de reajuste para categorias. Na última terça-feira, 11, a Prefeitura se comprometeu a apresentar proposta até a próxima segunda-feira, 17.