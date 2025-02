Vereador quer "livre estacionamento" no entorno de templos religiosos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Jorge Pinheiro, vereador. Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O vereador Jorge Pinheiro (PSDB) entrou nesta quinta-feira, 13, na Câmara Municipal de Fortaleza com um projeto de lei propondo a criação de “zonas de livre estacionamento” no entorno de igrejas e outros templos religiosos do município.

O tema da regulação em torno desses espaços é motivo de tensões há anos entre a Prefeitura de Fortaleza e vereadores da bancada religiosa no Legislativo. Em 2019, o próprio Jorge Pinheiro conseguiu aprovar na Casa uma emenda ao Código da Cidade isentando templos de cumprirem a Lei do Silêncio.

Segundo ele, este tipo de regulação criaria “limites” ou “impedimentos” à livre manifestação religiosa. Nos últimos anos, foram diversos os discursos de vereadores no plenário da Câmara Municipal se queixando de atuação da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) contra automóveis de fieis participando de missas ou cultos.

Apresentada nesta quinta-feira, a proposta ainda será analisada pelas comissões da Câmara Municipal. Depois, seguirá para análise do plenário da Casa.