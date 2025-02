André: PL deve ter candidatos próprios para governo e senadores

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo André Fernandes (PL)

.

O PL deverá lançar em 2026 candidatos próprios tanto para o Governo do Ceará quanto para as duas vagas cearenses que serão abertas no Senado Federal. A tese é do deputado federal André Fernandes (PL), candidato derrotado à Prefeitura de Fortaleza no ano passado e hoje uma das principais vozes da oposição no Estado.

"Temos bons quadros para disputar os cargos majoritários, como por exemplo a vereadora mais votada da história de Fortaleza, Priscila Costa", diz o deputado, que cita ainda os vereadores Marcelo Mendes (PL) e Julierme Sena (PL), "entre tantos outros", como nomes competitivos para a disputa majoritária.

Ainda sobre 2026, Fernandes diz que o partido trabalha ainda para eleger seis deputados federais e cinco deputados estaduais.

Caravanas

Ainda segundo o deputado, a ideia é que o partido inicie, após o Carnaval, uma série de caravanas pelo Interior do Estado, trazendo prefeitos e ex-prefeitos de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) para o PL.

Peregrinação

A ideia das caravanas é levar tanto pré-candidatos quanto lideranças eleitas do partido a diversas regiões do Estado, "discutindo política, formando novas lideranças e se preparando" para futuras disputas eleitorais.

"Queda livre"

"Já começaremos 2026 e 2028 a partir de agora. O PT está em queda livre, a aprovação de Lula e Elmano reduz a cada dia. Colocaremos o fim do PT no estado do Ceará", disse André Fernandes em entrevista à coluna.

Divergências

Tese de Fernandes acaba se afastando do que é defendido por outras lideranças da oposição, como Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT). Nas últimas semanas, os dois têm defendido que o bloco saia unido em 2026.

Jazz em Cena

Neste último sábado antes do Carnaval, o CCBNB recebe show gratuito, às 19h, da cantora Idilva Germano e super quinteto. Uma homenagem ao samba-canção, pelo projeto Jazz em Cena, que está completando dez anos.

Top global

A brasileira AtlasIntel recebeu classificação A e está em 1º lugar no mais recente ranking de institutos de pesquisa do Silver Bulletin, plataforma de Nate Silver, um dos mais respeitados especialistas em estatística eleitoral dos EUA.

Foto: Samuel Setubal Prefeito Naumi Amorim, de Caucaia

Negociação continua em Caucaia

Servidores de Caucaia encerraram ontem greve dos serviços públicos municipais. Decisão ocorre após o prefeito Naumi Amorim (PSD) suspender até 30 de abril mudanças recentemente aprovadas no regime de previdência dos servidores.

XV Bienal

Fortaleza e outros municípios do Interior recebem em outubro a XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, desta vez com espetáculos do Senegal, de Guadalupe (departamento da França no Caribe) e de diversas cidades brasileiras.

Destaque

Neste ano, evento terá espetáculos produzidos especialmente para a ocasião, inclusive com a estreia nacional de criações de Phia Ménard (França) e do brasileiro Henrique Rodovalho marcada para Fortaleza.

Horizontais

Celebrando o que seria o aniversário de George Harrison, grandes nomes do blues e de bandas cover dos Beatles de Fortaleza se reúnem às 19h desta sexta-feira, 19h, no CCBNB. /// Entrada gratuita e presenças como Felipe Cazaux, Eduardo Neves, Roberto Lessa, Rafael Balboa, Renan Elias, Márcio e Marcelo Holanda.