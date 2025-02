Camilo tem fim de semana rodeado por pré-candidatos ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram José Guimarães CAMILO Santana com Guimarães e Evandro Leitão

N o momento em que começam a esquentar discussões sobre a chapa governista ao Senado Federal em 2026, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), teve fim de semana "rodeado" por pré-candidatos à vaga no Ceará. O giro entre pretensos senadores começou na manhã de sábado, 15, em participação do ministro no aniversário do deputado José Guimarães (PT) em Fortaleza. No evento, ele ainda acabou se encontrando com Eunício Oliveira (MDB), outro que não esconde interesse por uma das vagas do Ceará na Câmara Alta. Por fim, sobrou tempo para Camilo passar, ainda no sábado, por festa do ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) em sua fazenda em Caucaia. Nas redes sociais, todos os três pré-candidatos destacaram as fotos com Camilo.

Aliados

Coincidência ou não, o "giro" de Camilo ocorre uma semana após o senador Cid Gomes (PSB) "lançar" o correligionário Júnior Mano (PSB) para o Senado em 2026. Cid tem dito que não será candidato à reeleição.

De olho

Além da vaga de Cid, passará por nova eleição espaço ocupado hoje por Eduardo Girão (Novo). Além dos três pré-candidatos que se encontraram com Camilo, o PSD também tem sinalizado interesse por estar na chapa.

Unha e carne

Para muitos deputados, passagem de Camilo por evento de Guimarães teve feições claras de lançamento da candidatura do deputado petista ao Senado. Outros, no entanto, adotam tom mais cauteloso. "Muita amizade".

Vai longe

Vale lembrar que, até bem pouco tempo, tom de Camilo neste debate era apenas pela defesa da reeleição de Cid Gomes ao Senado. Mas há muita água para passar por debaixo dessa ponte até 2026.

Solução

A família de Fran Martins, homenageado com um busto em uma praça com o nome do professor no Dionísio Torres, se prontificou em doar nova estátua do jurista para ser instalada na Faculdade de Direito da UFC.

Manutenção

Mobilização ocorre após professores da instituição sugerirem, em apelo contra atual situação de abandono do busto, a transferência dele para o interior da faculdade. Família promete também bancar reparos da estátua original.

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) Crédito: JÚLIO CAESAR

Servidores aguardam índice

Termina hoje o novo prazo apresentado pela gestão Evandro Leitão (PT) para a apresentação do índice de reajuste geral que será oferecido a servidores públicos municipais para a campanha salarial deste ano.

Demanda

Entidades que representam servidores pedem índice geral de 12,84%, assim como um calendário de atualização de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs) de diversas categorias, que estariam desatualizados há vários anos.

Negociação

Na semana passada, o prefeito concedeu alguns dos pedidos feitos pos sindicatos, como a revogação de decreto de José Sarto (PDT) que dificultava o afastamento de servidores eleitos para diretorias sindicais.

Horizontais_

Reforma administrativa de Evandro Leitão (PT) para a estrutura da Prefeitura de Fortaleza deve ser finalizada nesta semana em Fortaleza. /// Expectativa é que a reformulação seja enviada à Câmara Municipal nos próximos dias, junto com veto à extinção de áreas verdes anunciado no início do ano pelo prefeito.