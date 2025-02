Cid Gomes é escolhido como novo líder do PSB no Senado

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 19.11.2024: Cid Gomes, Reunião da Executiva do PSB com o Senador Cid Gomes. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

A bancada do PSB no Senado Federal escolheu Cid Gomes (PSB) como novo líder do partido na Casa Legislativa. Com isso, o senador cearense irá substituir Jorge Kajuru (PSB-GO) no posto.

Cid inclusive já participa nesta terça-feira, 18, da primeira reunião de líderes convocada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para definir as próximas votações e instalações de comissões do Legislativo. A ideia da Mesa Diretora é instalar as principais comissões já nesta quarta-feira, 19.

A liderança de partido confere uma série de prerrogativas a Cid, como a indicação de representantes do partido em comissões, além de gabinete exclusivo para a posição no Legislativo. Antes de migrar para o PSB, Cid também exercia a liderança de seu antigo partido, o PDT, no Senado Federal.