Delegado do caso Natany Alves será homenageado pela Alece: "Exemplar investigação"

Foto: FCO FONTENELE VELÓRIO da estudante Natany Alves reuniu uma multidão no Centro da cidade

O deputado De Assis Diniz (PT) propôs nesta terça-feira, 18, o envio de um voto de congratulações da Assembleia Legislativa ao delegado José William Soares Lopes, responsável pela condução da investigação do caso da jovem Natany Alves, 20, raptada e assassinada no último domingo, 16, após sair de uma igreja em Quixeramobim.

Com a repercussão do caso, ação rápida da Polícia Civil identificou e prendeu três suspeitos de cometimento do crime ainda na noite de domingo. Localizados em Quixadá, os acusados foram presos na posse de pertences da vítima. Após oitivas, eles foram autuados pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte.

“O delegado José William Soares Lopes, que coordenou as investigações, foi fundamental para a rápida elucidação do caso. A equipe policial trabalhou incansavelmente, utilizando técnicas de investigação e contando com o apoio da população para identificar e prender os suspeitos”, destaca De Assis na proposta de homenagem.

“Apesar da prisão dos culpados, a dor da perda de Natany permanece. O caso serve como alerta para a crescente violência no país e para a necessidade de mudança em nossa legislação. A família de Natany e a comunidade de Quixeramobim clamam por Justiça”, diz.