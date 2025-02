Após não migrar com Cid para o PSB, Bruno Pedrosa confirma filiação ao PT

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 14-11-2023: Reunião PDT cabeçada por Cid Gomes. Na foto, Deputado Bruno Pedrosa. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

O deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT) confirmou nesta quarta-feira, 19, filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Ele tinha sido um dos únicos deputados, ao lado de Oriel Nunes Filho (PT), que estava no PDT e não acompanhou grupo de deputados aliados de Cid Gomes (PSB) em migração coletiva ao PSB.

“O motivo principal é mais relevante é em relação aos municípios que representamos! Em 2022, apoiamos candidaturas a prefeito do PT em Fortaleza, Quixeramobim, Nova Russas, Ipu, Santa Quitéria, Morada Nova, Crateús, dentre outros. Logo, conversando com as bases, prefeitos, vereadores e lideranças, se tornou delicada a ida ao PSB”, justifica.

“A permanência no PDT foi transitória para escutar as bases. Viajei por mais de 20 municípios nesta semana e por quase unanimidade que o PT é a decisão que proporcionará as melhores condições para um ótimo exercício parlamentar e fortalecimento da nossa representação nos municípios que trabalhamos em todo o Ceará!”, destaca.