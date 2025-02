Embaixada britânica lança concurso "Embaixadora por um Dia" com viagem a Brasília

Foto: AFP PHOTO / BEN STANSALL Inscrições foram ampliadas para até 26 de fevereiro

A Embaixada do Reino Unido no Brasil recebe até 26 de fevereiro inscrições para o concurso cultural Embaixadora por um Dia. A vencedora irá a Brasília entre 4 e 8 de março, para acompanhar os compromissos diplomáticos da embaixadora britânica, Stephanie Al-Qaq. As despesas de viagem, hospedagem e alimentação serão bancadas pelo país europeu.

O público-alvo da iniciativa são jovens mulheres de 18 a 29 anos de qualquer região do Brasil. Para participar, basta a interessada gravar e publicar um vídeo no feed do instagram, com no máximo um minuto de duração, explicando por que gostaria de se tornar embaixadora por um dia.

A publicação deve ser feita em português e citar nome, idade e cidade da interessada no vídeo ou texto do post, com a hashtag #embaixadoraporumdia. A participante deve também seguir e marcar os perfis oficiais da embaixada (@ukinbrazil e @embaixadorabritanica). O regulamento completo está publicado no site do governo britânico.

O concurso estava originalmente previsto para receber inscrições apenas até 7 de fevereiro, mas teve duração ampliada. Além de conhecer o trabalho diplomático do Reino Unido no Brasil, a vencedora também irá colaborar em atividades com a equipa da Embaixada em torno da pauta de igualdade de gênero e receber tutoria com ex-estudantes Chevening, programa de bolsas de mestrado do Reino Unido.

Serão consideradas as candidaturas de mulheres cisgênero, mulheres transgênero e pessoas não-binárias com pronomes femininos. A Embaixada do Reino Unido encoraja a candidatura de adolescentes e jovens negras, indígenas, PCD, integrantes de comunidades LGBTQIA+ e de outros grupos subrepresentados.