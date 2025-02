Elmano indica ex-prefeito do Crato como "número 2" dos Recursos Hídricos

Foto: Reprodução/Instagram/Zé Ailton ZÉ Ailton Brasil, prefeito de Crato, irá deixar o cargo após acabar o mandato

Elmano de Freitas (PT) indicou nesta quinta-feira, 20, o ex-prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), como secretário-executivo de Recursos Hídricos do Ceará. Com isso, o petista será o “número 2” na linha de comando do secretário titular, o deputado Fernando Santana (PT).

A indicação de Zé Ailton Brasil amplia a presença de políticos do Cariri na pasta, responsável por obras hídricas do Estado. O ex-prefeito assumirá vaga que era ocupada pelo advogado Israel Maia Portela, que tem relação com o deputado Agenor Neto (MDB).

Elegendo o sucessor André Barreto (PT) em disputa acirrada no Crato, Zé Ailton foi também o responsável por uma das principais vitórias da base do governo Elmano de Freitas (PT) no Interior do Estado.