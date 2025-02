Pai de Camilo, Eudoro Santana é nomeado para cargo na gestão Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.12.2024: Evandro Leitão / Eudoro Santana / Tiago Santana. Diplomação do Prefeito, vice-prefeita e vereadores no TRE. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Pai do ministro Camilo Santana (Educação), o ex-deputado Eudoro Santana (PSB) foi nomeado nesta quarta-feira, 20, pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como coordenador especial de projetos integrados da Prefeitura de Fortaleza.

A nomeação está valendo desde o dia 3 deste mês, com o cargo estando vinculado à Secretaria do Governo da gestão. Segundo publicação no Diário Oficial do Município, nomeação tem status equiparado a um cargo de secretário.