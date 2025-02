André "azeda" planos de blocão da oposição

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Votação do candidato André Fernandes (PL), na Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Daniel Galber/ Especial Para O Povo)

Tese de André Fernandes (PL) de que o PL deve lançar candidatos tanto para governador quanto para duas vagas de senador no Ceará parece já ter frustrado, pelo menos internamente, planos de Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) por uma coligação de siglas de oposição em 2026. A declaração, feita pelo deputado à Vertical na última segunda-feira, 17, tem impacto principalmente porque já foi abraçada internamente por integrantes do partido de Jair Bolsonaro (PL). Na conta de quase todos os parlamentares da legenda, o lançamento das candidaturas já é visto como uma "obviedade", tanto por incômodo de bolsonaristas com alianças nacionais do União Brasil e do PDT com o PT quanto por permitir a escalada de lideranças em ascensão da sigla.

Veja bem...

Integrantes do União Brasil e PDT têm minimizado, no entanto, a tese do deputado, destacando que a aliança entre siglas em um blocão conferiria maior força para eventuais candidaturas da oposição no Estado.

A conferir

Na boca destes parlamentares, a percepção é de que o isolacionismo pregado por André seria uma mostra de "imaturidade" do bolsonarista para o debate. O deputado, no entanto, está longe de ser o único com essa tese no PL.

UFC em pauta

O reitor da UFC, Custódio Almeida, se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília para debater obras de novos espaços da universidade. No encontro, ficou pré-agendado que ações começam em março.

Novos campi

Estão previstas obras do novo Hospital Universitário no Campus do Porangabuçu, do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), no Campus Iracema.

Uber moto

Tema polêmico em São Paulo, a regulamentação de serviços como o "moto Uber" pode começar a ser discutida em Fortaleza, após apresentação de projeto sobre o tema pela vereadora Priscila Costa (PL - foto abaixo).

Polêmica

Na Capital paulista, operação do serviço vem sendo coibida pela gestão Ricardo Nunes (MDB). Projeto de Priscila libera a operação do serviço, mas cria uma série de regras que serão definidas pelos vereadores.

Conselho parado na CMFor

Com integrantes definidos desde há quase dez dias, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal ainda não fez qualquer movimentação de olho em instalar o colegiado ou definir a presidência do grupo.

Sem pressa

Para alguns integrantes do grupo, a perspectiva mais provável é de que essas formalizações sigam a velha tradição da política brasileira e fiquem só para depois dos festejos de Carnaval deste ano.

Exigência

A definição de um presidente para o grupo, vale lembrar, é requisito para que representações contra vereadores – como uma já apresentada contra Inspetor Alberto (PL) – tenham tramitação no grupo.

Horizontais_

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) começa na próxima terça-feira, 25, em Sobral, a capacitação de professores da rede pública estadual do Ceará para que eles possam ministrar a Unidade Curricular Jovem Empreendedor 1. /// A disciplina é eletiva e destinada a alunos de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.