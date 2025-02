Reitor da UFC se reúne com Camilo e definem início de obras de novos campi para março de 2025

Foto: Divulgação/MEC A reunião de Custódio Almeida e Camilo Santana ocorreu na Sede do MEC

O reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, esteve em reunião com o Ministro da Educação, Camilo Santana, para discutir e agendar as obras de novos espaços da universidade. O encontro ocorreu na sede do Ministério da Educação, em Brasília, nessa quinta-feira, 20, e a previsão é que as reformas comecem em março deste ano.

Os espaços contemplados serão o novo Hospital Universitário no Campus do Porangabuçu, do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), no Campus Iracema. Em 2024, a universidade divulgou a assinatura da autorização de obra e da licitação para o novo hospital universitário e para a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Já neste mês, a instituição informou o fim do processo de licitação para as obras no Campus Iracema.

Além do pré-agendamento das construções, Custódio Almeida foi à Brasília para a participação na reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). A ocasião contou com a presença dos reitores das principais universidades federais do Brasil e ocorreu entre os dias 19 e 20 de fevereiro.