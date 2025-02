Alece e CMFor realizam sessões em homenagem aos 45 anos do PT

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Bandeira do PT tremulando na comemoração da virória de Evandro Leitão do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito prefeito de Fortaleza. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Duas principais Casas Legislativas do Ceará, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza realizam, entre esta segunda-feira, 24, e terça-feira, 25, sessões solenes em homenagem aos 45 anos de fundação do Partidos dos Trabalhadores (PT).

A sessão da Assembleia Legislativa ocorre nesta segunda-feira, 24, às 17h, foi puxada pelo deputado De Assis Diniz (PT) e teve adesão dos demais integrantes da bancada do PT na Casa. É esperada a participação do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Já a homenagem da Câmara Municipal será realizada nesta terça-feira, 25, às 18h, e atende pedido da vereadora Adriana Almeida (PT). No Legislativo municipal, a convocação da homenagem acabou sendo objeto de maior polêmica, após protesto do vereador bolsonarista Inspetor Alberto (PL).

Em discurso na tribuna da Casa, o vereador do PL realizou protesto contra a homenagem, chegando a divulgar video que acusava o PT de ser “eleito por facção”. Em resposta, a líder do partido na Câmara Municipal, Mari Lacerda (PT), afirmou que irá representar o vereador no Conselho de Ética da Casa. Apesar das críticas, homenagem foi aprovada pelos veraedores.