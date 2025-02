Grupo de Acilon vê Júnior Mano senador com "muito bons olhos", diz prefeito

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 10-09-2024: Sabatina com candidato de Eusébio, Dr. Junior. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), afirmou nesta segunda-feira, 24, ver com “muito bons olhos” tese levantada pelo senador Cid Gomes (PSB) de indicação do deputado Júnior Mano (PSB) como um dos candidatos da chapa governista ao Senado Federal em 2026.

“(Vemos a indicação com) total bons olhos”, resumiu Dr. Júnior em entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO. O prefeito é hoje uma das principais lideranças do grupo político do ex-prefeito Acilon Gonçalves (sem partido), que o antecedeu na Prefeitura de Eusébio e hoje atua na Secretaria da Educação do município.

“Conhecemos o Júnior Mano, deputado federal atuante, foi votado pelo município do Eusébio nas últimas duas eleições. Então, se o grupo e o PSB tiverem direito, pelas palavras do próprio Cid, a uma indicação a senador, ficaríamos muito felizes sim com a indicação do hoje deputado e, por que não senador, Júnior Mano”, disse

Além de Dr. Júnior, o grupo também reelegeu Bruno Gonçalves (PRD) como prefeito de Aquiraz e elegeu Carla do Acilon (DC) como vereadora de Fortaleza e Marta Gonçalves (PSB) como deputada estadual, além da eleição de diversos outros prefeitos do Estado.

A tese levantada por Cid, no entanto, está longe de ser unanimidade entre caciques da base do governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Atualmente, disputam as vagas José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e até o PSD.