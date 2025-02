Índice geral de reajuste em Fortaleza fica para depois do Carnaval

Foto: Divulgação/Sindifort Evandro se reuniu com parlamentares e lideranças sindicais nesta segunda-feira

Sindicatos que representam servidores municipais de Fortaleza se reuniram na manhã desta segunda-feira, 24, com o prefeito Evandro Leitão (PT). No encontro, ficou agendada para a semana posterior ao Carnaval – que vai até 15 de março – a divulgação do índice geral de reajuste que será concedido a categorias municipais.

Inicialmente, o prefeito pedia ampliação do prazo para até o mês de maio, o que foi rejeitado pelas entidades. Em sua argumentação, a Prefeitura destacou a situação delicada dos cofres municipais e citou dívidas “herdadas” da gestão José Sarto (PDT).

Servidores mantêm, no entanto, reivindicação de reajuste geral de 12,84% e afirmam que irão manter mobilizações da campanha salarial agendadas para os próximos dias. Presidente do Sindifort, Erison Ferreira destaca que servidores não irão aceitar “mais um ano” sem reajuste salarial.

Além de Evandro e representantes sindicais, participaram do encontro o chefe do Gabinete do Prefeito, Eudes Bringel (PSD), a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e o vereador Gabriel Biologia (Psol).