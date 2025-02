"Não é favor atender um parlamentar" diz Adail sobre secretária da Saúde

Foto: Aurélio Alves/O POVO O vereador Adail Júnior (PDT) criticou a secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins

O vereador Adail Júnior (PDT) ganhou holofotes nesta semana ao anunciar ter rompido relações com a secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins. Em entrevista à coluna, o pedetista critica “dificuldades” da secretária em “atender pedidos” de vereadores, mas destaca que a decisão não irá alterar sua boa relação com o governo Evandro Leitão (PT).

“Estou aqui (na Câmara Municipal) há quinze anos, e desde o primeiro dia que cheguei nesta Casa nunca soube que vereador deixou de ser líder. Sabemos da função do vereador, que é legislar e fiscalizar, mas nós temos as demandas como liderança também. Temos demandas de acolher as pessoas que nos procuram”, diz Adail.

Neste sentido, o vereador destaca já conhecer Socorro há vários anos, desde o período em que ela chefiou a Saúde na gestão Roberto Cláudio (PDT). “Ela sempre teve muita dificuldade de atender pedido de vereador. E não posso aceitar que isso aconteça. Então, nada mais natural que eu expor, não tenho porque estar falando nos bastidores coisas que eu acho que tem que ser expostas. Quem tem que corrigir não é o vereador”, diz.

“Eu fui eleito vereador (...) tenho o maior respeito pela doutora Socorro, mas falo como vereador à secretária: Não é favor atender quem representa o povo, não é favor atender um parlamentar, um conselheiro tutelar, um deputado. Quem aprova essas candidaturas é o povo, então quem é nomeado, infelizmente, tem que nos engolir”, continua.

Apesar das duras críticas direcionadas à secretária da Saúde, Adail afirma que tem avaliado como “excelentes” os primeiros meses da gestão Evandro. “Ele está no caminho certo, ouvindo o povo, os secretários estão recebendo (os vereadores), então por isso que falei só de uma, até porque até o momento é só uma”, conclui o vereador.

Apesar de inesperadas, “fogo amigo” de Adail não surpreende veteranos no Legislativo de Fortaleza. Durante a gestão José Sarto (PDT), o vereador manteve relação parecida de “amor e ódio” com o Paço Municipal, alternando entre momentos de livre defesa da gestão e outros de cobrança e críticas ao então prefeito. (com informações da repórter Camila Maia)