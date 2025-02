Vereador critica indicação de pai de Camilo para a gestão Evandro: "Nepotismo cruzado"

Foto: DIVULGAÇÃO Julierme Sena é vereador de Fortaleza

O vereador Julierme Sena (PL) subiu o tom ontem contra a indicação de Eudoro Santana (PSB), pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT), para cargo na gestão Evandro Leitão (PT). “Se isso não for nepotismo cruzado, é melhor rasgar as leis brasileiras”, disse.

Em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador destacou o parentesco entre Eudoro e Camilo, criticou a presença de outros familiares do ministro em órgãos públicos do Estado e cobrou investigação do Ministério Público sobre os casos.

Aliados da gestão, no entanto, rejeitaram a questão familiar e destacam currículo de Eudoro, que é doutor honoris causa em engenharia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e já comandou o Iplanfor na gestão Roberto Cláudio (PDT). Eudoro é coordenador especial de projetos integrados da Prefeitura.

“Eudoro tem história, tem bagagem. Condenar essa indicação pela sua idade é minimizar a competência que ele tem. Ele não está como pai de fulano ou de sicrano, ele tem uma história construída de construção política com esse Estado”, diz Professor Enilson (Cidadania).

“Aliás, quando se fala em nepotismo cruzado, não é muito boa a sua referência partidária, como líder do PL”, disse o vereador, fazendo menção indireta a atuais rumores de que o PL pode lançar o deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), como candidato ao Senado nas eleições de 2026.