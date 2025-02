Pedetista acredita em debandada na sigla em meio a racha sobre Evandro

Foto: Reprodução/Instagram Adail Jr VEREADOR eleito Adail Júnior (PDT) declarou apoio a Evandro Leitão (PT) s

Vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Adail Júnior (PDT) disse acreditar que a bancada do PDT “dificilmente” manterá o quadro atual de oito vereadores efetivos em Fortaleza. Sugerindo uma possível debandada futura de parlamentares da sigla, o pedetista associa tal movimento à divisão do partido entre apoio e oposição ao PT na Capital.

“Nós temos oito vereadores de mandato na Capital, seis são base do prefeito, dois deles já apoiaram o Evandro no 2º turno (da eleição de 2024), então acho que dificilmente vai se manter esse quadro de mandatários no PDT. Próximo ano vai ver se abre uma janela partidária, e aí acho que depois dessa janela a gente vai ter um número”, diz.

Atualmente, o partido está dividido na Capital entre seis vereadores que apoiam o prefeito Evandro Leitão (PT) e dois – Jânio Henrique (PDT) e PP Cell (PDT) – que fazem oposição e vêm adotando linha mais antipetista nos pronunciamentos no Legislativo.

Apesar da análise, Adail afirma que tem interesse de permanecer no PDT, e diz torcer também para que o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) continue no partido. “Eu tenho muito orgulho de ter usado gravata amarela, de ter participado nos 12 anos de governo do PDT. Todos sabem da minha relação totalmente estremecida com a gestão Sarto, mas nem assim deixei de apoiá-lo”, diz o vereador. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)