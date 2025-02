PT como maior partido da Alece é "mais do que natural", diz deputado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-10-2024: Debates do O Povo na Radio CBN com Cap Wagner do União Brasil com De Assis Diniz do PT. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado De Assis Diniz (PT) defendeu nesta quarta-feira, 26, recente filiação de Leonardo Pinheiro (Progressistas) aos quadros do PT no Ceará, mudança que fará o partido ter a maior bancada da Assembleia Legislativa.

“Nós estamos dentro de um curso que é mais do que natural que o partido do governador, o partido do ministro da Educação, do presidente Lula, do prefeito de Fortaleza, enfim, é mais do que natural que ele seja o principal partido, com a força política que tem”, diz De Assis.

O deputado também minimiza a possibilidade de atritos entre a base aliada por conta do crescimento do PT. Com recentes filiações de Oriel Nunes Filho (ex-PDT), Bruno Pedrosa (ex-PDT) e de Leonardo Pinheiro, o partido chegou a dez deputados efetivos, superando o PSB do senador Cid Gomes, que possui nove.

“É tudo da mesma base”, resume. “Estamos construindo a base de governabilidade do Elmano (...) hoje no bloco de sustentação da base do PT nós temos quinze deputados, três do PSD, um do Avante e outros onze do PT (conta de De Assis inclui suplentes em exercício). Então é um debate que se dá com muita naturalidade”, diz. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)