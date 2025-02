Bar de Fortaleza abre Carnaval com Plastique Noir em tributo a Joy Division

Foto: Reprodução/Instagram Banda cearense Plastique Noir encerra programação do Rock Cordel neste sábado, 19

Uma das mais tradicionais (e melhores) bandas da cena alternativa de Fortaleza, a Plastique Noir realiza nesta sexta-feira, 28, show combinando músicas autorais e covers de Joy Division, gigante britânica do post-punk liderada pelo vocalista Ian Curtis.

A festa começa às 19h e abre a programação de Carnaval do Snake Bar, no bairro Benfica. Além do tributo a Joy Division, evento terá também discotecagem de hits retrô e post-punk, como The Smiths, Duran Duran, Tears for Fears, Depeche Mode e Madonna. Entrada de R$ 15.