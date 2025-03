Eleição do PT deve reeditar disputa entre aliados de Camilo e Luizianne

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Ministro Camilo Santana (PT) e deputada federal Luizianne Lins (PT)

O prazo para definição do colégio eleitoral do Partido dos Trabalhadores termina nesta sexta-feira, 28, e, com isso, aumentam-se as expectativas para as eleições internas em julho deste ano. Os filiados até a presente data poderão definir os próximos líderes para os cargos de presidência do PT Fortaleza e PT Ceará, que atualmente são ocupados por Guilherme Sampaio e Antônio Alves Filho (Conin), respectivamente.

O Campo de Esquerda do PT, grupo liderado pela ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, deve se reunir depois do carnaval para definição de uma chapa e dos possíveis pré-candidatos para o cargo a nível municipal. Com pleito marcado para o dia 6 de julho, a organização está disposta a formar alianças com outras correntes para o lançamento de candidaturas. “A ideia é que a gente possa ter uma participação nossa (...), Mas até julho muita coisa pode mudar”, evidenciou a vereadora Adriana Almeida.

De acordo com a vereadora, Luizianne ainda não sinalizou oficialmente o apoio a possíveis candidatos, mas a parlamentar está disposta a acatar a indicação coletiva do Campo de Esquerda para lançamento.

Apesar das reuniões do grupo ainda não terem sido oficializadas, alguns nomes já estão sendo cotados para pré candidaturas, tanto pela base de Luizianne Lins quanto pelo ex-governador Camilo Santana. Liliane Araújo, ex-candidata à vereadora de Fortaleza, se colocou como possível representante na disputa: “O grupo do ex-governador tem discutido o nome do Antônio Carlos. E nós do Campo de Esquerda temos nomes também para disputa. O meu e o do companheiro Roberto Gomes”.

“Que comecem os jogos após o dia 28. O consenso é importante. Eu acho que não devemos entrar em um campo de acirramento porque é o mesmo partido. Temos muita maturidade, temos tido muita unidade. Só precisamos que essa unidade seja rotativa, que ela não seja sempre uma unidade dentro de um grupo político.”, complementou.

Naturalmente, as indicações em nível municipal eram feitas pela ex-prefeita, enquanto o deputado José Guimarães era o responsável por lançar os nomes do PT Ceará. Contudo, esse ano, o grupo ligado ao governador Elmano de Freitas também tentará formar um novo campo para uma participação mais ativa nas estruturas do partido, aumentando as possibilidades de chapas.

Grupo de Camilo Santana, por outro lado, pode ter atuação mais próxima do governador Elmano de Freitas na disputa e apoiar indicação do ex-deputado Antônio Carlos (PT) para a presidência do partido. Ex-aliado de Luizianne, Antônio Carlos é tido hoje como nome de maior facilidade de circulação entre grupos de José Guimarães (PT) e do ministro da Educação.

Gestão atual do PT Ceará e PT Fortaleza

Os atuais ocupantes dos cargos discutidos, Antonio Alves Filho – o Conin – e Guilherme Sampaio, poderão tentar reeleição. Conin, no entanto, já manifestou o interesse em não disputar renovação do mandato. jÁ Guilherme Sampaio, por sua vez, não apresentou à Vertical objeções e disse ter apoio de integrantes do partido caso tentasse o título novamente, principalmente pelo bom desempenho na eleição de Evandro Leitão como prefeito da capital.

Já Liliane Araújo acredita em um cenário diferente sobre as reeleições. Para ela, o foco de Guilherme Sampaio será na renovação de seu mandato em 2026. “(A presidência do partido) pouco tem influência nas eleições estaduais. O PT Fortaleza se debruça mais sobre a eleição municipal”, afirmou.



por Camila Maia - Especial para O POVO