PL fará caravana com Bolsonaro pelo Interior

Foto: FCO FONTENELE CARMELO NETO, presidente estadual do PL

.

Terminado o período de Carnaval, o PL do Ceará irá iniciar agora a montagem de uma agenda para uma caravana planejada pela sigla para diversos municípios do Estado. A ideia, que já tinha sido antecipada à coluna pelo deputado André Fernandes (PL), foi confirmada nesta quarta-feira, 5, pelo presidente estadual do partido, deputado Carmelo Neto (PL).

Segundo ele, a ideia é percorrer as macrorregiões do Ceará com lideranças locais e aliados, com participação inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em alguma dessas agendas. "Para 2026, não tenho dúvidas de que o PL Ceará será protagonista, até pelo tamanho de nossas lideranças. Na eleição municipal tivemos adesões importantes, e meu trabalho será para manter e ampliar esta unidade", diz.

PL forte

A fala do deputado acaba corroborando com tese de André Fernandes de "protagonismo" no partido para a chapa de 2026 no Estado. Segundo André, o partido deverá lançar chapa pura com todos os principais cargos na disputa.

Outro lado

Outras lideranças da oposição têm defendido outro caminho, pregando união de todas as siglas de oposição - o que incluiria inclusive o tempo de rádio e TV das legendas - em um "blocão" único para a próxima disputa estadual.

Ritmo lento

Ainda no saldo do período momino, movimentação entre corredores da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional continuavm lento ontem, com a maioria dos deputados ainda de viagem em suas bases.

Retomando

Na Capital Federal, conversas sobre reforma ministerial de Lula (PT) pararam durante as festas e serão retomadas hoje. Quem confirma é o deputado José Guimarães (PT), que embarca hoje para Brasília.

Oscar I

Teve parlamentar cearense interrompendo o Carnaval para protocolar matérias comemorando a vitória de Walter Salles e do filme "Ainda Estou Aqui", agraciado com um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no último domingo.

Oscar II

Um dos mais empolgados foi o suplente Marcelo Tchela (Avante). Recentemente empossado vereador, ele propôs tanto moção de aplauso ao filme quanto sessões de exibição gratuita do longa para estudantes da rede pública.

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senador Eduardo Girão

Girão quer oposição unida

O senador Eduardo Girão (Novo) é um dos nomes da oposição que, assim como Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT), enxerga com bons olhos a possibilidade de uma união de siglas de oposição para a disputa de 2026 no Ceará.

Blocão

"Já conversei com alguns deputados, vereadores e lideranças partidárias nesse sentido e vamos continuar buscando a união da oposição junto ao PL, União Brasil, PSDB e Novo", destaca o senador à coluna.

Na mesa

"Todos têm excelentes quadros para os mandatos a serem disputadas em 2026", continua. Em 2024, união acabou não "vingando" e a oposição se dividiu entre André Fernandes, Capitão Wagner, José Sarto e o próprio Girão.

Horizontais

Carnaval terminando e sobram reclamações de trabalhadores terceirizados em serviços como de barman e zeladoria. Ao longo das festas, foram muitos os estabelecimentos oferecendo diárias de pouquíssimo valor para os profissionais, que não incluiam nem alimentação nem mesmo hidratação dos empregados.