Manuela d'Ávila participa de evento em Fortaleza contra violência política de gênero

O auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa do Ceará, recebe no próximo dia 13 de março, a partir das 13h, o II Seminário Estadual da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, que contará com a presença da ex-deputada Manuela d’Ávila, candidata a vice-presidente da República na eleição de 2018 e a prefeita de Porto Alegre (RS) em 2020.

Com tema “Conquistas e desafios no fortalecimento da representatividade feminina”, o evento contará com participações também da deputada Larissa Gaspar (PT), da professora e cientista política Monalisa Soares e da vereadora de Jaguaribe Nayana Lima (PP).

O encontro integra programação da Alece para marcar março como o mês de luta por direitos das mulheres. Com o tema “Mulheres que Inspiram: Vozes, Conquistas e Futuro”, a programação conta com oficinas, rodas de conversa, seminários, workshop, solenidades, palestras, audiências, entre outras iniciativas.