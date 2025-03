"Volta às aulas": Sarto anuncia pós-graduação em ultrassonografia

Foto: Reprodução/Instagram Sarto fez postagem nas redes sociais no local onde foi feita a obra da avenida

O ex-prefeito José Sarto (PDT) anunciou nesta quinta-feira, 6, novo projeto após ter terminado mandato em frente à Prefeitura de Fortaleza. Em publicação nas redes. ele revelou ter iniciado uma pós-graduação em ultrassonografia.

“Começando hoje uma pós-graduação em ultrassonografia. Pra quem não sabe, eu sou médico, já botei mais de dez mil pessoas no mundo. Tem uma ruma de fí do Sarto por aí!”, brincou o prefeito.

“Voltar à sala de aula é muito importante pra mim, porque foi através do estudo que eu consegui entrar na universidade pública, me formar médico e mudar a realidade da minha família. A minha profissão me permitiu ainda ajudar muita gente lá da Barra do Ceará, onde eu me criei”, destaca o pedetista..

“Eu fui o primeiro médico plantonista do Gonzaguinha lá da Barra e até hoje, quando ando por lá, as pessoas vem falar comigo dizendo que eu fiz o parto delas. Eu me orgulho muito disso”, conclui.