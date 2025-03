Deputados do PSB se reúnem para reafirmar aliança entre Elmano e Cid

Foto: Alece (Júnior Pio) Deputado Marcos Sobreira defendeu que, por ele e bancada do PSB, Cid deveria concorrer novamente a senador

A bancada do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará se reuniu nesta terça-feira, 11, para, entre outros assuntos, reafirmar aliança “unânime” entre o partido, o senador Cid Gomes (PSB) e o projeto de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

O encontro foi revelado na tribuna da Casa pelo deputado Marcos Sobreira (PSB), que criticou “tentativa politiqueira” da direita e de setores da imprensa de tentar “gerar intriga” entre governador e senador. “Nós temos visto uma política de direita, articulada, em uma tentativa clara e objetiva de causar um rompimento político entre eles”, diz.

A fala ocorre após circularem diversos rumores sobre uma possível articulação de Cid Gomes de olho em um possível retorno de seu grupo político ao Palácio da Abolição. Rejeitando a tese, Sobreira destacou nota emitida nesta semana pelo senador Cid onde ele reafirma apoio ao projeto de reeleição de Elmano na próxima eleição estadual.

“A bancada é unânime neste sentido. É o sentimento de 100% dos deputados do PSB, de continuar esse projeto, que foi iniciado pelo senador Cid, teve continuidade com Camilo (Santana), com a Izolda (Cela) e agora tem o Elmano como seu líder. Um projeto que definitivamente mudou o Estado do Ceará para melhor”, continua Sobreira.

O deputado também lamentou a repercussão da tese de rompimento por setores da imprensa, afirmando que ela estaria “gerando ânsia” em lideranças pelo Interior do Estado. “Acaba que essa má informação, pregada com intuito politiqueiro de gerar intriga, acaba gerando ânsia, as lideranças nos perguntam o que de fato está acontecendo”, afirma.