Líder de Evandro diz que servidores e concursados da Fagifor serão mantidos; entenda

Após semanas de adiamentos, o prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta terça-feira, 11, mensagem da reforma administrativa à Câmara Municipal de Fortaleza. Entre pontos da matéria que ainda não estavam anunciados, foi confirmada a pretensão da gestão em extinguir a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

“A Fagifor é uma fundação que foi criada para gerir alguns equipamentos públicos da saúde aqui da nossa cidade, mas que, com o passar do tempo, ela não fez isso”, explica o líder do governo no Legislativo, Bruno Mesquita (PSD). O vereador destaca, no entanto, que extinção do órgão não trará prejuízo para servidores que atuam no órgão.

“Todos os funcionários dela, cerca de 1.700, vão ser beneficiados, porque eles eram do regime CLT e vão passar para o regime estatutário. Ou seja, vão fazer parte dos quadros da Prefeitura de Fortaleza”, afirma. Mesquita também afirma que todos os cerca de mil candidatos remanescentes de concurso do órgão no ano passado serão convocados.

“O compromisso do governo Evandro é fazer esse chamamento dessas pessoas e, a posteriori, vamos mostrar como vai ser. Como nós fizemos com a Guarda Municipal, vamos fazer um calendário de chamamento de todas as pessoas”, diz. Na lei enviada ao Legislativo, Evandro prevê a convocação dos concursados apenas entre 2026 e 2028.

A questão é alvo de protestos dos concursados, que cobram “novas levas” de convocações já a partir deste ano, conforme edital do concurso. Uma emenda neste sentido chegou a ser apresentada na reforma administrativa pela vereadora Bella Carmelo (PL). (colaborou Camila Maia, Especial para O POVO)