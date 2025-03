Reforma de Evandro chega hoje ao Legislativo; fim da Fagifor é novidade

Foto: FERNANDA BARROS Evandro Leitão diz que criação de secretarias é ponto principal de reforma administrativa

Esperada há algumas semanas no Legislativo, a reforma administrativa do prefeito Evandro Leitão (PT) deve começar a tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira, 11. A informação foi confirmada por fonte próxima do Paço Municipal.

Além das mudanças já anunciadas, como a criação das Secretarias da Mulher e de Relações Comunitárias e a conversão da Coordenadoria Especial de Proteção Animal em Secretaria, a reforma também terá a extinção da Secretaria da Gestão Regional (Seger) e possivelmente da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

Esta possível extinção da Fagifor é a principal novidade com relação ao que já vinha sendo veiculado por aliados do prefeito.