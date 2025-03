Ceará tem iniciativa de segurança "mais forte" de sua história, diz líder de Elmano

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2024: Guilherme Sampaio e CApitão Wagner participarem de debate na rádio O Povo/CBN. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Em semana dominada pelo tema da segurança pública na Assembleia Legislativa, o líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Casa, Guilherme Sampaio (PT), voltou a reafirmar medidas adotadas pela gestão estadual para o combate à violência no Ceará.

“Temos um conjunto de medidas que integram o programa Ceará contra o Crime, que representam nos últimos anos, na minha opinião, a iniciativa mais forte e integrada de ações e investimentos na política de segurança da história do Ceará”, afirma o deputado.

Nos últimos dias, discussões sobre o tema têm tomado maior parte dos discursos na Alece, com destaque para episódios recentes envolvendo ataques de facções criminosas à infraestrutura de Internet nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia.

Neste sentido, Sampaio destaca iniciativas como o Moto Segura e o Meu Celular, além de investimentos do Estado na área de inteligência, que já teria “aumentado cinco vezes” na atual gestão. “Essa política já começa a mostrar primeiros resultados, com quase 20% da redução de homicídios em fevereiro e queda de 26% em roubos”, diz.

“Claro que isso não se reverte da noite para o dia, é um problema complexo, de abrangência nacional”, afirma Sampaio. “O Ceará tem uma posição geográfica estratégica para o tráfico. Tem dois portos, um aeroporto de grande porte. Houve um processo de formação de facções aqui no Ceará diferente do resto do Brasil, com facções locais”, avalia.

Após episódios recentes de violência em Caucaia, membros da oposição passaram a defender a convocação do secretário Roberto Sá (Segurança Pública e Defesa Social) para cobrar explicações sobre o tema. Guilherme Sampaio afirma, no entanto, que situação no município já tem recebido respostas diretas do Estado. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)