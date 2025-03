Críticas de Sarto geram onda de respostas

Foto: Divulgação/CMFor Vereador Bruno Mesquita (PSD)

Diversos parlamentares do PT e outras siglas aliadas de Evandro Leitão (PT) saíram nesta segunda-feira, 17, em defesa do prefeito após críticas de seu antecessor, José Sarto (PDT). Em uma série de vídeos divulgados no fim de semana, o pedetista afirma que a atual gestão "mente" ao afirmar ter recebido situação negativa nas contas municipais.

Líder do governo na Câmara Municipal e ex-aliado de Sarto, o vereador Bruno Mesquita (PSD) foi um dos que pautou o assunto. "(Sarto) diz que deixou R$ 600 milhões em caixa. O que ele não fala é que não pagou as contas. Não pagou os terceirizados, não pagou os fornecedores do IJF, não pagou os precatórios, não pagou as empresas prestadoras de serviço. Saiu pela porta dos fundos devendo a Deus e ao mundo", afirma.

Resposta

Quem também rebateu Sarto foi a deputada Larissa Gaspar (PT), que destacou dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que apontam Fortaleza como a quinta Capital do Brasil com maior rombo em relação à receita.

Deputada

"Sarto tenta enganar a população ao negar o rombo que deixou. A verdade é que as despesas da sua gestão desastrosa cresceram muito mais que as receitas, colocando Fortaleza entre as capitais mais endividadas", diz.

E o IPVA?

Ontem, o ex-prefeito voltou às redes em novas críticas, destacando promessa de campanha do petista de isentar em 50% o IPVA de motoqueiros do Estado. Aliados da gestão dizem que ação ainda ocorrerá, mas não é "imediata".

"Atirador"

De um jeito ou de outro, o ex-prefeito acabou conseguindo "controlar a pauta" de boa parte do debate político das redes nesta segunda-feira. Nesta terça-feira, caso deve tomar parte dos debates nas Casas Legislativas.

Planos

A primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, fez mistério ontem na Rádio O POVO CBN ao ser questionada sobre a possibilidade de vir a disputar algum cargo eletivo no futuro. "O futuro a Deus pertence", disse.

Em pauta

Especulações em torno de pretensões eleitorais de Lia circularam no último fim de semana, após ela participar de evento do PT no Ceará. Ela só poderia se candidatar, no entanto, após Elmano deixar o Abolição.

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT)

Evandro tem primeiro protesto

Servidores municipais de Fortaleza realizam na manhã desta terça-feira, 18, protesto em frente à Câmara Municipal. Ato vai registrar insatisfação de categorias com proposta de reajuste geral em 4,83% oferecida pela gestão Evandro.

Parcelado

Pela proposta, reajuste seria parcelado em 2% em junho e 2,83% em dezembro. "Esperamos reunir um grande número de manifestantes, pois a proposta é desrespeitosa", diz o presidente do Sindifort, Eriston Ferreira.

No vermelho

O Paço argumenta que não tem condições de conceder reajuste maior neste ano, citando má situação nos cofres. Destaca ainda medidas de contenção de gastos adotadas neste ano, inclusive com corte no salário do prefeito.

Horizontais

