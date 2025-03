"O futuro a Deus pertence", diz primeira-dama sobre possível candidatura no futuro

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.01.2025: Lia de Freitas. Cerimônia posse da APRECE no Centro de Eventos. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

A primeira-dama do Ceará, Lia Freitas (PT), fez mistério nesta segunda-feira, 17, ao ser questionada sobre a possibilidade de vir a disputar algum cargo eletivo no futuro. Especulações em torno de pretensões eleitorais da esposa de Elmano de Freitas (PT) circularam no último fim de semana, após ela participar de evento do PT no Ceará.

“O futuro a Deus pertence. Nesse ano a gente não fala (de eleição), a gente só tem muito a trabalhar pelos nossos cearenses”, disse Lia em entrevista à jornalista Maísa Vasconcelos, da Rádio O POVO CBN. Como é esposa do atual governador, Lia teria impedimento legal para disputar em 2026, mas poderia vir a concorrer após Elmano deixar o Abolição.

Na entrevista, Lia também destacou reunião do último sábado, 17, entre petistas. “Não é um campo, mas é um coletivo dentro do PT. Ali a gente estava discutindo quais eram nossos desafios para 2025. Nosso papel lá era para fortalecer essa frente, junto à necessidade de mostrar que nossa política social é fruto da luta, e honrando o trabalho, dessas pessoas”, diz.

O encontro teve presença de diversas lideranças do PT Ceará, como os deputados Missias do MST (PT) e Guilherme Sampaio (PT), além do vereador Aglaylson Barbosa (PT). Encontro foi visto como forma de “mostrar força” e crescimento de grupo ligado ao governo Elmano de Freitas e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no PT Ceará.