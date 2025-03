Servidores farão protesto na Câmara Municipal em meio a impasse com Evandro

Foto: EDIMAR SOARES Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza com representantes dos sindicatos, vereadores e secretário municipal de educação, para discutir aumento salarial Na foto: Jovem fixa cartaz do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (SINDIFORT) em protesto Foto: Edimar Soares, em 29/03/2012

Em meio a impasse com a gestão Evandro Leitão (PT) sobre o reajuste geral de categorias municipais, servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza farão manifestação na manhã desta terça-feira, 18, em frente à Câmara Municipal. Protesto está marcado para às 8h e cobra índice maior que o já oferecido pela gestão, em 4,83%.

Pela proposta, reajuste seria parcelado com 2% na folha de junho e 2,83% em dezembro. “Esperamos reunir um grande número de manifestantes, pois a proposta encabeçada por Evandro Leitão é desrespeitosa com todas as categorias”, afirma o presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Eriston Ferreira.

O Paço Municipal, no entanto, argumenta que não teria condições de conceder reajuste maior neste ano, citando má situação nos cofres públicos herdada da gestão José Sarto (PDT). Neste sentido, destaca medidas de contenção de gastos já adotadas no início deste ano, que promoveram inclusive corte nos salários de Evandro Leitão e secretários.

Servidores, no entanto, mantêm reivindicações e prometem paralisar atividades nesta quinta-feira, 20, em protesto contra a proposta da gestão. “Uma greve de advertência, com uma nova atividade em frente ao Paço Municipal”, destaca Eriston.