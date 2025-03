Câmara Municipal mantém veto de Evandro a lei que extinguiu áreas verdes

Foto: FCO FONTENELE ÁREA fica no bairro Manuel Dias Branco, próximo à avenida Santos Dumont. O terreno abrange o equivalente a dez quarteirões, sendo que cerca de metade dos 11,4 hectares contém vegetação

A Câmara Municipal de Fortaleza manteve nesta terça-feira, 18, veto do prefeito Evandro Leitão (PT) contra lei complementar aprovada pela Casa no final do ano passado prevendo a extinção de uma série de áreas verdes em Fortaleza.

O veto contou com voto favorável de todos os 31 vereadores que participaram da votação. Não votaram Germano He-Man (Mobiliza), Julierme Sena (PL), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT), Priscila Costa (PL), Soldado Noélio (União) e Wellington Saboia (Podemos). Autor da proposta original, Luciano Girão (PDT) também não participou da votação.

Com a decisão, áreas de proteção localizadas nos bairros Manuel Dias Branco e Pici voltam a integrar zoneamento urbano previsto no texto do Plano Diretor Participativo de Fortaleza. A proposta, que chegou a ser retirada de pauta por Girão ainda no ano passado, acabou voltando à pauta do Legislativo na última sessão da legislatura passada.

O prefeito Evandro Leitão, no entanto, registrou compromisso público logo no início do mandato de reverter a mudança em veto enviado à Câmara Municipal. A gestão também avalia revogar outras propostas aprovadas no “apagar das luzes” da legislatura passada. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)