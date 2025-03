Em viagem ao Ceará, Lula anuncia reforço para saúde de Fortaleza

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula

.

Em nova viagem pelo Ceará nesta quarta-feira, o presidente Lula (PT) irá anunciar o atendimento de pedido de reforço feito pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na saúde de Fortaleza. O anúncio, que ocorrerá durante presença de Lula em ato de inauguração do Hospital da Uece, em Fortaleza, foi confirmado pelo líder do governo na Câmara Federal, José Guimarães (PT).

No início deste ano, Evandro foi a Brasília para articular reforço em repasses federais tanto para manutenção do Instituto José Frota (IJF) quanto para viabilizar projeto de ampliação do horário de funcionamento dos postos de saúde da Capital. Antes mesmo da posse de Evandro, o Ministério da Saúde já havia garantido, após articulação de petistas, repasse extra de R$ 9 milhões por mês ao IJF.

Novidade

Em entrevista à coluna, Guimarães evita antecipar detalhes do anúncio do presidente, mas afirma que pleito do prefeito com relação à saúde "será atendido". "A presença do Lula reforça o compromisso dele com o Ceará", diz.

Firme e forte

Na conversa, o deputado também desmentiu "especulações" de que estaria com problemas ou insatisfeito com a atual função de líder do governo na Câmara. "Estou firme e forte na liderança", resume o petista.

Prioridades

Neste sentido, Guimarães destaca agendas importantes nos próximos meses, como discussão da Lei Orçamentária Anual, a ampliação da isenção no Imposto de Renda e melhores condições em empréstimos consignados.

Reajuste

Presidente do Sindifort, Eriston Ferreira, reafirmou nesta terça-feira, 18, que é "impossível" que a atual proposta de reajuste salarial da gestão Evandro Leitão (PT), em 4,83%, seja aprovada por servidores municipais.

"Impossível"

"Os servidores não vão aceitar nenhuma proposta abaixo da inflação", diz o sindicalista, que esteve ontem na Câmara Municipal e participou de reuniões com a base do governo. Servidores também fizeram protesto nas galerias da Casa.

Vetado

Vereadores de Fortaleza decidiram ontem pela manutenção de veto do prefeito Evandro Leitão contra lei que extinguiu áreas verdes de Fortaleza. Projeto teve adesão de 31 vereadores e nenhum voto contrário.

Foto: MAURI MELO 27/3/2013 Hospital Geral César Cals e Praça Capistrano de Abreu (Praça da Lagoinha), no Centro de Fortaleza

Oposição defende César Cals

A oposição do governo Elmano de Freitas (PT) partiu ontem em críticas conjuntas ao possível fechamento do Hospital César Cals, no Centro de Fortaleza. Diversos parlamentares criticaram a proposta de fim da unidade.

Impasse

O fechamento do hospital chegou a ser anunciado pelo Estado, afirmando que vagas seriam transferidas para o novo Hospital da Uece. Após protestos, no entanto, Elmano de Freitas tem dito que unidade seguirá funcionando.

Estratégia

Na sessão de ontem, Guilherme Bismarck (PSB) rebateu as críticas da oposição, acusando o grupo de orquestrar ação conjunta para tentar "ofuscar" inauguração do novo Hospital da Uece, que ocorre hoje.

Lançamento



Escritor, diplomata e imortal da Academia Brasileira de Letras, João Almino lança seu novo romance, "As Cinco Estações do Amor", nesta quarta-feira em Fortaleza. /// Evento terá bate papo com a escritora Nina Rizzi e sessão de autógrafos ocorre a partir das 19h na Livraria Leitura, do Shopping Iguatemi Bosque.