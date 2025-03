"Servidores não vão aceitar nenhuma proposta abaixo da inflação", diz Sindifort

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Servidores municipais conversaram com lideranças da base aliada na Câmara Municipal

O presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), Eriston Ferreira, reafirmou nesta terça-feira, 18, que é “impossível” que a atual proposta de reajuste salarial da gestão Evandro Leitão (PT), em 4,83%, seja aprovada por servidores municipais.

“Os servidores não vão aceitar nenhuma proposta abaixo da inflação e sem garantir a retroatividade (para janeiro deste ano). Ela será prontamente rejeitada, porque qualquer coisa fora disso representa perda”, diz o sindicalista, que esteve na Câmara Municipal de Fortaleza nesta terça-feira e participou de reuniões com integrantes da base do governo.

Pela manhã, um grupo de servidores chegou a ocupar as galerias da Casa, com cartazes cobrando uma nova proposta da gestão municipal. Antes da sessão, dirigentes do Sindifort conversaram com o líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), para discutir uma possível articulação com o Paço. “É preciso que o prefeito tenha a sensibilidade de dar prioridade a esses trabalhadores, que são aqueles que fazem Fortaleza funcionar”, afirma Eriston.

Atualmente, a proposta da gestão envolve um reajuste parcelado de 4,83%, com aumento em 2% na folha de pagamento de junho e outros 2,83% a partir de dezembro. Segundo o Paço, este seria o “limite” das contas municipais para este ano, que estariam “no vermelho” por conta de dívidas herdadas da gestão José Sarto (PDT).

“Não tem como o prefeito vir com esse discurso”, rebate, no entanto, Eriston, que defende reivindicação aprovada por servidores em 6,23%. “Fortaleza tem o maior PIB do Norte/Nordeste. Por mais que ele tenha pego a Prefeitura em uma situação complicada, a cidade tem capacidade de se reestruturar financeiramente, a partir de uma boa gestão financeira, que garanta esse reajuste para os servidores”, destaca.

Na próxima quinta-feira, 20, diversas categorias de servidores deverão paralisar atividades, como forma de pressionar o governo pela retomada das negociações. Dia de “greve” contará também com protesto que será realizado em frente ao Paço Municipal. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)