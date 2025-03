Lula, Elmano, Evandro e a "responsabilidade"

Foto: AURÉLIO ALVES LULA abraça Evandro Leitão na inauguração do Hospital Universitário do Ceará, entre Camilo Santana e Elmano de Freitas

O presidente Lula (PT) voltou mais uma vez ao Ceará nesta quarta-feira, 19, em viagem para participar da inauguração do novo Hospital Universitário da Uece, em Fortaleza. Durante o evento, o petista destacou a aproximação entre ele, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT), mencionando o ineditismo do alinhamento partidário entre os três. Apesar de elogiar as possibilidades da aliança, Lula destacou também "responsabilidade" trazida pelo alinhamento diante do eleitor. "É da minha responsabilidade, é da responsabilidade do Elmano e é da responsabilidade do Evandro não permitir que vocês se frustrem com as nossas eleições porque daqui a dois anos nós vamos ter que pedir voto outra vez, e vocês vão nos cobrar", disse.

Bônus e ônus

Muito utilizado durante as últimas campanhas eleitorais no Estado, o slogan do "Ceará três vezes mais forte" vem sendo cada vez mais citado pela oposição local para cobrar promessas de campanha de petistas.

Estratégia

Evento de ontem, no entanto, demarcou estratégia no sentido contrário, com o presidente anunciando também novos investimentos federais em mais de R$ 200 milhões para a saúde de Fortaleza, incluindo para o IJF.

Focados

Para petistas, a estratégia será intensificada nos dois últimos anos de mandato de Lula. "Esforço novo de botar o 'pé na estrada', do presidente percorrer o Brasil mostrando o que estamos fazendo", diz José Guimarães (PT).

Pauta cheia

Chamou a atenção, no entanto, ausência no ato da maior parte da bancada do Ceará no Congresso. Conforme o próprio Guimarães antecipou à coluna na terça-feira, boa parte dos parlamentares precisou ficar em Brasília.

Esplanada...

Um dia após a passagem de Lula pelo Ceará, continua a agenda com apoio do governo federal no Estado. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego - foto) participa em ato com Elmano em Fortaleza.

...cearense

Na ocasião, eles inauguram nova sede da Secretaria do Trabalho do Ceará. O espaço também abrigará a sede do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e postos de atendimento ao trabalhador e empreendedor.

Relíquia chega a Fortaleza

A relíquia com fios de cabelo do beato Carlo Acutis chega hoje ao Santuário Arquidiocesano de Adoração (Paróquia São Benedito), no Centro de Fortaleza. Serão realizadas missas às 7h, 12h e 18h15min, com equipe de padres e paróquias da Capital.

Ação

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal realiza hoje, das 7h às 11h, nova ação de conscientização sobre violência doméstica nos terminais de ônibus de Fortaleza. Desta vez, ação ocorre no terminal do Antônio Bezerra.

Gênero

Na ação, a equipe conversará com a população e distribuirá panfletos com orientações sobre tipos de violência doméstica, com orientações sobre formas de buscar ajuda. Na próxima quinta-feira, a ação irá ao terminal do Papicu.

Horizontais_

O Ceará teve grande destaque no Prêmio Shell de Teatro 2025, uma das principais premiações do segmento no Brasil. /// Foram destaques nacionais o grupo fortalezense Pavilhão da Magnólia, pelo espetáculo "A Força da Água", com Jéssica Teixeira levando o prêmio de melhor direção pelo espetáculo "Monga".