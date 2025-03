"Sempre prezei pela transparência, legalidade e bem-estar da população", diz Sarto

Foto: Samuel Setubal Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez anúncio nesta segunda-feira, 30, nas redes sociais

O ex-prefeito José Sarto (PDT) se manifestou na noite desta sexta-feira, 21, após relator no Tribunal de Contas do Estado (TCE) votar pela reprovação de contas da gestao do pedetista em 2021. Em nota, o ex-prefeito destacou que julgamento “está apenas começando” e que está “tranquilo” em relação a quaisquer questionamentos.

“Durante os quatro anos em que fui prefeito de Fortaleza, sempre prezei pela transparência, legalidade e bem-estar da população em todas as minhas ações. Por isso, estou tranquilo em relação a qualquer questionamento sobre minha gestão”, diz.

“É importante lembrar que esse julgamento está apenas começando e que os pontos levantados são extremamente técnicos. Portanto, vamos aguardar a conclusão da análise pelo tribunal antes de fazermos qualquer declaração mais assertiva sobre o tema”, conclui o ex-prefeito de Fortaleza.

O caso começou a ser julgado nesta semana pelo pleno virtual da Corte, mas acabou sendo adiado após a conselheira Patrícia Saboya pedir vistas do processo. Antes do adiamento, no entanto, a conselheira Soraia Victor registrou que acompanhará o voto do relator pela desaprovação das Contas. Já Onélia Santana se declarou suspeita para julgar o caso.

Em seu voto, Pontes aponta pelo menos duas irregularidades nas contas de Sarto em 2021, incluindo a abertura de créditos especiais "sem a correspondente fonte de recursos" e o não repasse ao INSS da integralidade de valores da contribuição previdenciária pela Prefeitura.