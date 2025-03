Grupo pode lançar Luizianne candidata à presidência do PT-CE

Foto: Guilherme Gonsalves /O POVO A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins

Lançada em julho do ano passado para reunir forças não majoritárias do PT do Ceará, a corrente Campo de Esquerda já discute lançar a deputada Luizianne Lins (PT) para a disputa pela presidência do partido no Estado. Antes minimizada entre integrantes da corrente, a opção pela candidatura da ex-prefeita foi debatida ontem em uma reunião do grupo. Um dos que defendem a indicação é o superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho (PT). "Acho que a unidade passa pelo reconhecimento de que todas as forças do partido têm que ser estimuladas a contribuírem com a revitalização partidária", diz Deodato, que destaca "longa história de construção partidária" de Luizianne no PT. Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla ocorre em julho deste ano.

Majoritário

Líder da corrente que hoje é majoritária no PT Ceará, José Guimarães (PT) defendeu semana passada à Vertical que "ninguém" no PT teria "mais credibilidade" que seu grupo para indicar o sucessor de Conin no comando da sigla.

"Pacificado"

"Fomos nós do Campo Democrático que pacificamos o PT e fizemos ele ser esse partido vitorioso aqui no Ceará", disse. Reunião do grupo de Luizianne já teria fechado definições ontem, que ainda serão divulgadas no partido.

Terceira via

No início deste mês, por outro lado, se formou no partido outro grupo que pode entrar na disputa do partido, reunindo lideranças próximas do governador Elmano de Freitas (PT) e de Camilo Santana (PT) no Ceará.

Vai longe

Neste fim fim de semana, Guimarães fez "mostra de força" e reuniu centenas de militantes do PT em Pedra Branca. Grupo "elmanista/camilista", no entanto, promete lançar manifesto ainda neste mês mostrando adesão do novo bloco.

Viagem oficial

Comitiva do prefeito Evandro Leitão (PT) se reúne hoje nos Emirados Árabes Unidos com o Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, um dos maiores fundos de investimento do mundo e com forte atuação na América Latina.

Pires na mão

Chegando neste domingo a Abu Dhabi, o prefeito já se reuniu ontem com o embaixador do Brasil no país árabe, Sidney Leon Romeiro. Viagem tenta viabilizar investimentos internacionais em Fortaleza.

PSD no comando de Fortaleza

Com o prefeito Evandro Leitão (PT) ainda em viagem aos Emirados Árabes Unidos, a vice Gabriella Aguiar (PSD) assumiu ontem a Prefeitura de Fortaleza. Esta é a primeira vez que o PSD comanda o Executivo desde a refundação da sigla, em 2011.

Data Magna

O deputado Acrísio Sena (PT) propôs lei criando a semana da Data Magna do Ceará, comemorada nesta terça-feira. Novidade maior é que o projeto prevê ações para identificação da data com a questão racial no Estado.

Em debate

Em tramitação na Alece, projeto prevê seminários e audiências públicas anuais para debater o tema. Apesar de fazer referência à abolição da escravidão no Ceará, data ainda é pouco associada à questão da igualdade racial.

Horizontais_

Os músicos cearenses Luciano Franco, Edinho Vilas Boas e Dalwton Moura tiveram agenda cheia neste fim de semana em Salvador, com sete shows em seis dias. /// A "maratona" teve até visita ao poeta baiano José Carlos Capinan, força criativa da Tropicália que fez parcerias com Edu Lobo, Petrúcio Maia e Rodger Rogério.