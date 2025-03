Jair Bolsonaro lança pai de André Fernandes ao Senado em 2026

Foto: Junior Pio Deputado estadual Alcides Fernandes (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), como candidato do PL para o Senado em 2026 pelo Ceará. Fala ocorreu durante participação de Bolsonaro no Podcast Inteligência Ltda.

“No Ceará é o pai do André, que foi candidato a prefeito, que é deputado estadual”, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre planos dele para a eleição de 2026 para a Câmara Alta. Esta foi a primeira manifestação mais incisiva de Bolsonaro sobre planos do PL para a próxima eleição no Estado.



Fala ocorre após o próprio André Fernandes defender, em entrevista à Vertical, que o PL tenha candidatos tanto para o Governo do Estado quanto para as duas vagas de senador na eleição de 2026.