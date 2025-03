Vereador pinta letreiro de Caucaia de verde-amarelo: "Não vai ter mais vermelho"

Foto: Reprodução/redes sociais O vereador pintou o letreiro com as cores da bandeira do Brasil para "resgatar" a identidade do município

O vereador de Caucaia Tancredo dos Santos (PL) pintou por conta própria o letreiro principal com o nome do município, localizado na Lagoa do Tabapuá, nas cores azul, verde e amarelo. Gestão Naumi Amorim (PSD) destacou que ação foi feita sem autorização da Prefeitura e que analisa medidas cabíveis no caso.

No momento da ação do do vereador, o letreiro, que tinha cor original vermelha, se encontrava coberto por pichações e tinha parte considerável da pintura "descascada" por falta de manutenção.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na última terça-feira, 18, Tancredo criticou estado de “abandono” em que se encontrava a placa. “Vamos restaurar a identidade da nossa cidade. É uma vergonha para todos os caucaienses uma placa ficar nesse estado. Quem passar aqui vai ter orgulho de ver essa placa novamente pintada, totalmente colorida”, diz.

Ao justificar a pintura, o vereador também destaca uso das cores da bandeira do Brasil e afirma que a cidade “não vai ter mais vermelho”, em referência indireta à associação feita entre a cor original do letreiro e partidos de esquerda, como o PT. A cor da placa, no entanto, não possui relação com a sigla e integra a identidade visual padrão de Caucaia, estando presente inclusive na própria bandeira do município.

“Na campanha eleitoral, eu falei para o povo que caso eu fosse eleito, eu ia defender Deus, pátria, família e liberdade. O letreiro da nossa cidade não vai ter mais vermelho. Resgatamos a identidade da nossa cidade Caucaia”, afirma. Depois da ação, o letreiro voltou a ser novamente alvo de pichações.

“Sem autorização”

Procurada pela coluna, a Prefeitura de Caucaia afirma que o vereador não possuía autorização para a intervenção feita na estrutura, que integra área municipal. A gestão Naumi Amorim (PSD) afirma que analisa medidas cabíveis para o caso, mas sinaliza que o letreiro pode voltar à coloração original.

“A Prefeitura informa que não houve autorização oficial para a pintura do letreiro de Caucaia. A administração já está em diálogo com o gabinete do vereador, a fim de informar sobre o trâmite legal para se realizar intervenções em espaços e bens públicos. Em paralelo, a gestão está analisando as medidas cabíveis para manter a padronização dos equipamentos urbanos da cidade”, informou a nota oficial.



por Camila Maia - Especial para O POVO