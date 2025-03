Corrente de Guimarães fará grande ato com presidente interino do PT

Foto: Reprodução/Twitter José Guimarães JOSÉ Guimarães, deputado federal, em plenária de apoiadores

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) convocou para o próximo sábado, 29, um grande encontro do Campo Democrático, sua corrente dentro do Partido dos Trabalhadores. O evento ocorrerá no hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza, e contará com a participação do presidente interino do partido, senador Humberto Costa (PT-PE).

O encontro ocorre no momento em que se intensificam nos bastidores as articulações de olho no Processo de Eleição Direta (PED) do PT. Marcada para julho, a eleição interna escolherá novas direções do partido nos planos municipal, estadual e nacional.

Atualmente, Guimarães comanda o grupo majoritário da sigla, embora existam articulações de olho em ampliar força de Camilo Santana (PT) e de Elmano de Freitas (PT) nas instâncias partidárias. Na prática, o ato deve ser “mostra de força” do deputado no partido.