"Se a missão é dada ela será cumprida", diz Alcides após apoio de Bolsonaro

FORTALEZA, CE, BRASIL,15.02.2023: Alcides Fernandes, deputado estadual. votação da reforma administrativa do governo na assembleia legislativa.

Pai do deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) disse nesta quarta-feira, 26, ter ficado “lisonjeado” por apoio declarado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma possível candidatura dele ao Senado Federal.

“Eu recebi com muita alegria. Fico lisonjeado por ele ter me visto essa pessoa patriota, cristã, que está desde o começo com o Bolsonaro. Se a missão é dada, será uma missão cumprida”, destacou o deputado à Vertical.

A tese da candidatura de Alcides foi levantada pelo próprio Bolsonaro na última segunda-feira, 24, durante participação no podcast Inteligência Limitada.

“No Ceará é o pai do André, que foi candidato a prefeito, que é deputado estadual”, disse Bolsonaro ao ser questionado sobre planos dele para a eleição de 2026 para a Câmara Alta. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)



