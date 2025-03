Carmelo cita Glêdson e RC como candidatos a governo e Moses para "majoritária"

Foto: Dário Gabriel (Alece) Carmelo Neto afirma que, desde que Elmano disse que trataria pessoalmente da segurança pública, a situação piorou

Presidente do PL no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) reforçou nesta sexta-feira, 28, que a prioridade do partido para 2026 no Estado é ter uma candidatura forte ao Senado Federal. Na quinta-feira, ele se reuniu em Fortaleza com o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

“A prioridade do PL é uma candidatura ao Senado. Glêdson e Roberto Cláudio podem ser candidatos ao Governo”, diz Carmelo à Vertical. “Conversei com o Moses (Rodrigues, deputado federal pelo União) e ele também topa disputar um cargo majoritário. A chapa de oposição começou a se desenhar”, disse Carmelo à coluna.

A tese de composição entre o PL e outros partidos da oposição não é, no entanto, unanimidade no PL do Ceará. Em fevereiro, o deputado André Fernandes (PL) seguiu tese diferente, defendendo que o partido indique candidatos tanto para o Governo do Estado quanto para as duas vagas de senador que serão disputadas em 2026.

Na última segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destacou, durante participação no podcast Inteligência Limitada, possível candidatura do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), ao Senado Federal.