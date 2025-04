Com pai pré-candidato, André confirma que Senado é prioridade para o PL

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo André Fernandes (PL)

.

Líder maior da oposição do Ceará após a eleição do ano passado em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) confirmou ontem que o Senado Federal deverá ser a prioridade para o Partido Liberal (PL) na eleição de 2026 no Ceará.

Em conversa com a coluna, o parlamentar também celebrou recente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que "lançou" o seu pai, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), como pré-candidato a senador pelo partido. "Fico feliz pela confiança de Jair Bolsonaro no deputado Alcides Fernandes", destaca, afirmando que a questão "já é uma definição" no PL.

Atualmente, o partido articula uma caravana com participação do ex-presidente por regiões do Ceará de olho em fortalecer a sigla para a disputa eleitoral de 2026.

"Blocão"

Nos bastidores, tese de prioridade dada ao PL pela vaga de senador acende a possibilidade de que o partido apoie para governador algum candidato de outro partido do bloco de oposição ao PT no plano estadual.

PDT-PL?

Neste sentido, o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto, se reuniu na semana passada com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e com o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

Uece

Servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizaram ontem protesto na rotatória do Campus Itaperi pela atualização dos Planos de Cargos, Carreira e Vencimentos da instituição.

Nova rodada

Sindicatos destacam que prazo para a atualização dos planos, para março deste ano, ainda não foi cumprida. Nova reunião deve acontecer nesta quarta-feira, 2, com a Secretaria do Planejamento (Seplag).

Memória

A obra "Dr. Waldemar Alcântara: o médico e o político na memória social", de Gisafran Nazareno, será lançada no próximo dia 12, às 11h, no Náutico Atlético Cearense. Evento marca os 80 anos do Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Novidade

O Teatro do Dragão do Mar recebe, em abril, o Grupo Pavilhão da Magnólia, recentemente premiado com o 35º Prêmio Shell de Teatro na categoria "Destaque Nacional". Apresentações já neste sábado e domingo.

Foto: FCO FONTENELE Advogado João Gabriel Laprovitera Rocha

Mudança no Meio Ambiente

O governador Elmano de Freitas (PT) exonerou Carlos Alberto Mendes Júnior da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). No lugar dele, assume a vaga João Gabriel Laprovitera Rocha, até então conselheiro da Arce.

Falando nisso

O secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, João Vicente, participou na última semana do 1º Encontro Cidades Verdes Resilientes, promovido pelos Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades e da Ciência e Tecnologia.

COP30

Evento teve como objetivo principal fortalecer parcerias entre Governo Federal, estados e municípios e reforçar preparativos para a COP30, conferência do clima da ONU que será realizada em novembro em Belém (PA).

Educação



Unidade educacional do Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos do Ceará, conquistou o 2º lugar do Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE) 2025, na categoria "Gestão de Excelência". Prêmio é concedido durante o Geduc 2025, maior evento de gestão educacional do País.